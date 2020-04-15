Apple iPhone SE 2020 tanıtıldı Türkiye fiyatı ve özellikleri
Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE resmi olarak duyuruldu. İşte telefonun Türkiyw fiyatını ve özellikleri...
Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020 resmi olarak tanıtıldı.
Peki; daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE modelinin fiyatı ve özellikleri neler?
Yeni iPhone SE modeline yakından baktığımızda, iPhone 11 serisinden oldukça farklı bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz.
4,7 inç büyüklüğünde ve 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde Retina HD ekrana sahip yeni iPhone SE, gücünü iPhone 11 modellerinde karşımıza çıkan Apple A13 Bionic işlemcisinden alıyor.
Apple, her zaman olduğu gibi telefonun RAM kapasitesini açıklamadı, ancak yeni modelde 64GB/128GB ve 256GB depolama seçeneklerinin olduğunu söyleyebiliriz.
Arka tarafında f/1,8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik tek bir kamerası bulunan iPhone SE'nin ön tarafında ise f/2,2 diyafram açıklığına sahip 7 megapiksellik kamera yer alıyor.