Apple iPhone SE 2020 tanıtıldı Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple, her zaman olduğu gibi telefonun RAM kapasitesini açıklamadı, ancak yeni modelde 64GB/128GB ve 256GB depolama seçeneklerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Arka tarafında f/1,8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik tek bir kamerası bulunan iPhone SE'nin ön tarafında ise f/2,2 diyafram açıklığına sahip 7 megapiksellik kamera yer alıyor.