Apple iPhone kullanıcılarının çektiği fotoğraflardan ilk 10'a girenleri açıkladı
Dünyanın dört bir yanındaki iPhone fotoğrafçıları, gezegenimizin dört bir yanından çektikleri kareleri iPhone Challenge için paylaştı.
ABD Teknoloji piyasasının liderlerinden Apple, Dünya'da en çok talep gören telefonları arasında yer alan, sahibi olduğu iPhone ile çekilen en güzel kareleri seçti. İşte Apple'ın seçtiği en iyi 10 görsel şöyle..
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Alex Jiang (ABD), iPhone XS Max
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Blake Marvin (ABD), iPhone XS Max
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Darren Soh (Singapur), iPhone XS Max
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