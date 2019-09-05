Apple iPhone kullanıcılarına kötü haber! Apple o modellerden desteğini çekiyor

Apple, iOS 13'ün kullanıma girmesiyle bazı iPhone modellerine sunduğu desteğe son verecek. İşte Apple'ın ilk önce güncelleme alacağı telefon modelleri...

Apple'ın 10 Eylül'de yapacağı lansman ile yeni iPhone modelleri ve yeni işletim sistemi iOS 13 görücüye çıkacak. Bununla birlikte Apple bazı iPhone modellerinde yeni iOS'un kullanılmasına izin vermeyecek.

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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek.

İşte Apple'ın ilk önce güncelleme alacağı telefon modelleri ve iOS 13 güncellemesini almayacak iPhone modelleri...

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Apple'ın ilk önce güncelleme alacağı telefon modelleri

iPhone XS

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iPhone XS Max

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