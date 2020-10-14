Apple iPhone 12 Pro ve Pro Max'in fiyatı belli oldu! Türkiye'ye girince fiyat fırlıyor

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 11 ile Apple, turnayı gözünden vurdu. 3 farklı modele sahip olan iPhone 11 ailesinin başlangıç modeli, 2020’nin en çok satılan telefonu oldu. Her ne kadar yaşanan vergi zamları nedeniyle ülkemizdeki fiyatı 8000 bin TL’ye dayansa da iPhone 11’in başarısı, gözleri Apple’ın yeni oyuncağına çevirdi ve iPhone 12 ailesi, 4 farklı modelle karşımıza çıktı. iPhone 6 ile tarih olan köşeli, keskin hatlara sahip tasarımla karşımıza çıkan iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max, performans konusunda da çıtayı belirleyecek telefonlar arasına girdi. Tüm modellerde 5G teknolojisinin bulunması, Pro ve Pro Max'te fotoğraflarda çığır açacak LIDAR teknolojisi gibi önemli detaylar var.