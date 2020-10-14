Apple iPhone 12 Pro ve Pro Max'in fiyatı belli oldu! Türkiye'ye girince fiyat fırlıyor
Apple'ın son serisi iPhone 12 modelleri, düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? İşte tüm detaylar...
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 11 ile Apple, turnayı gözünden vurdu. 3 farklı modele sahip olan iPhone 11 ailesinin başlangıç modeli, 2020’nin en çok satılan telefonu oldu. Her ne kadar yaşanan vergi zamları nedeniyle ülkemizdeki fiyatı 8000 bin TL’ye dayansa da iPhone 11’in başarısı, gözleri Apple’ın yeni oyuncağına çevirdi ve iPhone 12 ailesi, 4 farklı modelle karşımıza çıktı. iPhone 6 ile tarih olan köşeli, keskin hatlara sahip tasarımla karşımıza çıkan iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max, performans konusunda da çıtayı belirleyecek telefonlar arasına girdi. Tüm modellerde 5G teknolojisinin bulunması, Pro ve Pro Max'te fotoğraflarda çığır açacak LIDAR teknolojisi gibi önemli detaylar var.
iPhone 12 ailesi Türkiye fiyatları : iPhone 12 Mini: 699 ABD doları
Kur karşılığı ~5.536 TL, vergiler dahil ~9.850 TL
iPhone 12: 799 ABD doları
Kur karşılığı ~6.330 TL, vergiler dahil ~11.300 TL
iPhone 12 Pro: 999 ABD doları
Kur karşılığı ~7.912 TL, vergiler dahil ~13.600 TL
iPhone 12 Pro Max: 1099 ABD doları
Kur karşılığı ~8.700 TL, vergiler dahil ~15.900 TL
iPhone 12 Mini 699 dolar başlangıç fiyatı ile duyurulurken; iPhone 12, 799 dolar; iPhone 12 Pro, 999 dolar; iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatı ile ABD'de satışa sunulacak. iPhone 12 ailesinin olası Türkiye fiyatları ise kur dönüşümü ve vergilerin eklenmesi ile belli olacak. Apple Türkiye, henüz yeni telefonlarının resmi Türkiye fiyatlarını açıklamadı. (Webtekno)
Türkiye'ye gelişte konan vergiler TT oldu : iPhone'un son modeli yurt dışında 999 dolardan satılırken, Türkiye'ye girişte üzerine konulan vergilerle iPhone 12'nin fiyatı bir anda katlanıyor ve 15 bin liraya çıkıyor. iPhone'un Türkiye'ye gelişinde alınan vergiler sosyal medyada TT listesine bu paylaşımla girdi.
Karşınızda 5G destekli iPhone 12 ailesi
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
Apple’ın bu yıl 3 değil, 4 farklı model ile karşımıza çıktı. Serinin en küçük modeli iPhone 12 mini olurken; ardından ana model iPhone 12 ve üst segment versiyonlar olan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ailedeki yerini aldı.