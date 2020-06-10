Apple Google'a rakip oluyor! Yıllık 15 milyar dolar zarara uğrayabilir
Teknoloji devi Apple arama motoru satın alarak Google’a rakip oluyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Apple’ın bu hamlesi Google’ı yıllık 15 milyar dolar zarara uğratabilir.
Teknoloji dünyasının en değerli iki şirketi Apple ve Google önümüzdeki dönemde rakip olabilir. Apple'ın akıllı telefonları iPhone’larda varsayılan arama motoru olarak gelen Google’ın bunun için Apple 7-8 milar dolar aralığında bir ödeme yaptığı biliniyor.
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Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre bu ortaklık için yolun sonu göründü. Zira Apple kendi arama motoru ile bu alanda hizmet vermek için çalışmalara başlamış durumda.
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Forbes’ta yer alan habere göre, Apple Google ile anlaşmasını sonlandırarak kendi arama motorunu satın almayı planlıyor.
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Aynı haberde görüşlerine yer verilen Bernstein analisti Toni Sacconaghi, bu konudaki en uygun adayın DuckDuckGo olduğunun altını çizdi.
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