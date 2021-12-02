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Apple ekibi seçti! 2021'in en iyi oyun ve uygulamaları belli oldu

Apple ekibi seçti! 2021'in en iyi oyun ve uygulamaları belli oldu

Apple, küresel editör ekibi tarafından seçilen yılın en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı.

Apple ekibi seçti! 2021'in en iyi oyun ve uygulamaları belli oldu

Apple bugün, 2021 yılının en iyi oyun ve uygulamalarını tanıttı. 15 uygulama ve oyundan oluşan liste, 2021 App Store Ödülü kazananlarında oluşuyor. Bu yılın kazananları arasında, App Store editör ekibi tarafından seçilen dünyanın dört bir yanından geliştiriciler yer alıyor.

İşte 2021 yılının en iyileri arasına girerek 2021 App Store Ödülü’nü kazanan 15 oyun ve uygulama...

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Apple ekibi seçti! 2021'in en iyi oyun ve uygulamaları belli oldu

Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World (Toca Boca)

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Apple ekibi seçti! 2021'in en iyi oyun ve uygulamaları belli oldu

Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion (LumaTouch)

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Apple ekibi seçti! 2021'in en iyi oyun ve uygulamaları belli oldu

Yılın Mac Uygulaması: ​​Craft (Luki Labs Limited)

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