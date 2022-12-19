Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek
İhlas Haber Ajansı
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Gürcistan'ın Batum şehrinde bir Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Telefonu çalan kişinin Türk vatandaşı olduğunu ileri süren mağaza, hırsızla ilgili bilgi ulaştırana bin dolar para ödülü vereceğini duyurdu.
Cep telefonu fiyatları daha uygun olunca Türkiye’nin birçok şehrinden Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediliyor. Batum’da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor.
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Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
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Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.
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