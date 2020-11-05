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Apple bir iPhone modelinin daha fişini çekti

Apple'ın fişini çektiği iPhone modelleri listesine bir cihaz daha eklendi.

Geçtiğimiz haftalarda 4 yeni iPhone modelini görücüye çıkaran ABD merkezli teknoloji şirketi Apple bir iPhone modelinin fişini çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Apple'a tepki gösterdi. 

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Geçtiğimiz haftalarda 4 yeni iPhone modelini görücüye çıkaran ABD merkezli teknoloji şirketi Apple bir iPhone modelinin fişini çekti. 

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Geçtiğimiz haftalarda 4 yeni iPhone modelini görücüye çıkaran ABD merkezli teknoloji şirketi Apple bir iPhone modelinin fişini çekti. 

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Apple iPhone 5C'yi 20 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü.  

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