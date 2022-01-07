Apple AirTag genç modelin yüreğini ağzına getirdi: Hayatımın en korkunç anıydı!
Lübnan asıllı model Brooks Nader, Apple AirTag'in kendisine yaşattığı korku dolu anları sosyal medyada anlattı.
ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader, Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ve cüzdan, anahtarlık gibi eşyaları kaybetmenin önüne geçmeyi hedefleyen AirTag'in kendisine yaşattığı korku dolu anları anlattı. 26 yaşındaki model, yaşadıkları nedeniyle Apple'ı sorumlu tuttu, olası tehlikeleri konusunda uyardı.
Dünyaca ünlü ABD merkezli spor dergisi Sports Illustrated’in de modeli olan Lübnan asıllı Brooks Nader, ‘Apple AirTag’ yüzünden beş saat boyunca takip edildiğini ve ‘hayatının en korkunç anı’nı yaşadığını açıkladı.
26 yaşındaki güzel model, çarşamba günü New York’un ünlü bölgesi TriBeca’de arkadaşlarıyla eğlendiğini, birinin ceketinin cebine gizlice ‘AirTag’ koyması ile hayatının en korkunç gecesini yaşadığını aktardı.
Nader, AirTag’in ceketinin cebine gizlendiğini saatler sonra bile anlamadı. Ancak telefonun verdiği uyarı ile durumu fark etti.