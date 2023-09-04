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Apartmanda şoke eden görüntü! Kurye kılığında gelip uyuşturucu kullandı, pantolonunu indirdi...

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Apartmanda şoke eden görüntü! Kurye kılığında gelip uyuşturucu kullandı, pantolonunu indirdi...

İSTANBUL Bakırköy'de bir apartmana kurye kılığında giren bir şahsın yaptıkları görenleri şoke etti. Kurye kıyafetinden kurtulan şahıs apartmandaki tüm kapıları tek tek dinledi, bina içerisinde uyuşturucu kullandı, pantolonunu indirdi. Apartman sakinleri güvenlik kameralarını izleyince şok oldu.

Apartmanda şoke eden görüntü! Kurye kılığında gelip uyuşturucu kullandı, pantolonunu indirdi...

İzleyenleri hayretler içerisinde bırakan olay önceki gün akşam saatlerinde Bakırköy'e bağlı Yenimahalle Mahallesi, Teyyaraci Fethi sokakta meydana geldi.

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Apartmanda şoke eden görüntü! Kurye kılığında gelip uyuşturucu kullandı, pantolonunu indirdi...

Sokak içerisinde bulunan bir apartmana kurye olduğunu söyleyerek giren bir şahıs, kıyafetlerini çıkarıp poşete koyarak teker teker bütün dairelerin kapılarını dinledi.

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Apartmanda şoke eden görüntü! Kurye kılığında gelip uyuşturucu kullandı, pantolonunu indirdi...

Kapı kapı gezen pişkin kurye yakaladığı bir fırsatta da apartmanın içerisinde bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi kullandı.

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Apartmanda şoke eden görüntü! Kurye kılığında gelip uyuşturucu kullandı, pantolonunu indirdi...

Güvenlik kameralarını hesaba katmayan kurye pantolonunu çıkaracak kadar ileri gitti. Şahsın apartmanı terk etmesinin ardından güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri olanları şaşkınlıkla anbean izledi.

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