Apartman sakinleri şoke oldu: Mühürlenen ağır hasarlı bina orta hasarlıya döndü!

Bina sakini Remzi Özdağ, depremden sonra binayı mühendislerin kontrol ettiğini, binada çatlak kolonlar olduğunu, ‘oturulamaz, ağır hasarlı’ raporu verildiğini söyledi. Özdağ, kolon ve kirişlerinde çatlaklar olduğunu anlattığı binanın bir müddet sonra sistemde ‘orta hasarlı’ olarak gözüktüğünü ve konuyu yargıya taşıdıklarını anlattı.