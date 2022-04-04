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Apartman dairesinde patlama oldu! Evin haline bakın yaralılar var

Apartman dairesinde patlama oldu! Evin haline bakın yaralılar var

SİVAS'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Apartman dairesinde patlama oldu! Evin haline bakın yaralılar var

Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

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Apartman dairesinde patlama oldu! Evin haline bakın yaralılar var

Patlamada yaralanan Turan (42) ile babası Abdi (82) ve annesi İnmi Kaya (74), ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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Apartman dairesinde patlama oldu! Evin haline bakın yaralılar var

Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.

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Apartman dairesinde patlama oldu! Evin haline bakın yaralılar var
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