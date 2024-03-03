Apartman boşluğunda şüpheli ölüm! Genç kadın öldü mü öldürüldü mü?
KARABÜK'te 32 yaşındaki H.C., sitenin istinat duvarında oturduğu sırada 6 metre yükseklikten düştü. Genç kadının düştüğünü fark eden site sakinleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri H.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karabük'te bir kadın apartman bahçesinde ölü bulundu. Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak'taki apartmanın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Hande C'ye (32) ait olduğu tespit edilen ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayakkabıları apartmanın istinat duvarının yol tarafında bulunan kadının, yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan bahçedeki beton zemine düştüğü değerlendiriliyor.
Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak’ta 32 yaşındaki H.C., sitenin istinat duvarında oturduğu sırada 6 metre yükseklikten düştüğü iddia edildi.