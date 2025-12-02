Apar Topar yoğun bakıma kaldırılmıştı! Murat Cemcir'in hastalığı ortaya çıktı son durumu ne

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, "Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol almış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Murat Cemcir'den gelen kötü haber sevenlerini oldukça üzdü. 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Oyuncu hakkındaki son durum ve hastalığı merak ediliyor. Murat Cemcir neden yoğun bakıma alındı?