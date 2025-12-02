Apar Topar yoğun bakıma kaldırılmıştı! Murat Cemcir'in hastalığı ortaya çıktı son durumu ne
Oyuncu Murat Cemcir, ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ ve ‘Düğün Dernek’ gibi projelerle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ancak dün akşam saatlerinde üzen haber gelmiş ve ünlü oyuncunun apar topar yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti. İç kanama geçiren oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Cemcir'in son durumu ne? İşte ünlü oyuncunun durumu ve hastalığıyla ilgili detaylar...
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, "Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol almış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Murat Cemcir'den gelen kötü haber sevenlerini oldukça üzdü. 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Oyuncu hakkındaki son durum ve hastalığı merak ediliyor. Murat Cemcir neden yoğun bakıma alındı?
Evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Murat Cemcir'in tedavisi devam ediyor. Ünlü oyuncunun iç kanama geçirdiği öğrenildi.
Yakın çevresinden alınan bilgiye göre divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçıya hemen gereken müdahaleler yapıldı.
Tedaviye olumlu cevap veren Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor. Sanatçının tedavisi bir süre daha hastanede devam edecek.