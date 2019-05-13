Apar topar yayından kaldırıldı Sen Anlat Karadeniz hakkında flaş karar!

Sen Anlat Karadeniz son bölüm ne oldu?: 8 Mayıs Çarşamba tarihinde yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 51.son bölümde; Kaleliler'in yeni husumetlisi olarak piyasaya çıkan Genco, onların hakkından gelebilmek adına en başından sonuna kadar yaşadıkları her şeyi mercek altına alarak akıllara durgunluk veren bir kumpas kurdu.