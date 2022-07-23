Apar topar hastaneye kaldırıldı! Songül Öden sette ölümle burun buruna geldi
Son olarak " Beni Çok Sev" filminde Nuriye karakterine hayat veren, başarılı performansı kadar güzelliği ile de hafızalara kazınan Songül Öden şu sıralar Türkiye'ye giriş yapan Disney Plus'ın iki dizisi için kamera karşısına geçti. Sette talihsiz olay yaşayan güzel oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Öden kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu.
Son olarak özel bir platformda yayınlanan " Beni Çok Sev" filminde Nuriye karakterini canlandıran başarılı oyuncu Songül Öden şimdilerde Disney Plus'ın iki yeni dizisi için kamera karşısına geçti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Halit Ergenç’in eşine hayat veren Öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu. Vücudunun karın ve kol bölgelerinden darbe alan güzel oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.
Songül Öden, Halit Ergenç'le başrol oynadığı "Nomen" dizisinde ölümle burun buruna geldi. Öden apar topar hastaneye kaldırıldı.
Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından Songül Öden, yaz sezonunda 2 dizide birden oynuyor. İki proje de Disney Plus için çekiliyor.
Songül Öden’in ilk oynadığı dizi Aras Bulut İynemli’nin ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verdiği Lanistar Medya imzalı “Atatürk” projesi…