Apar topar hastaneye kaldırıldı! Songül Öden sette ölümle burun buruna geldi

Son olarak özel bir platformda yayınlanan " Beni Çok Sev" filminde Nuriye karakterini canlandıran başarılı oyuncu Songül Öden şimdilerde Disney Plus'ın iki yeni dizisi için kamera karşısına geçti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Halit Ergenç’in eşine hayat veren Öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu. Vücudunun karın ve kol bölgelerinden darbe alan güzel oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.