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Apar topar hastaneye kaldırıldı! Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan kötü haber

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan kötü haber

Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar hastanelik oldu. Evgar'ın son durumu belli oldu.

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan kötü haber

Avlu dizisinin ardından Alev Alev dizisiyle dönen 40 yaşındaki sevilen oyuncu Demet Evgar, başarılı oyunculuğa sık sık adından söz ettiriyor. Evgar'ın hayranlarını korkutan haber geldi. 

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Apar topar hastaneye kaldırıldı! Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan kötü haber

Bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı. 

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Apar topar hastaneye kaldırıldı! Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan kötü haber

Ünlü oyuncu, kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye götürüldü.

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Apar topar hastaneye kaldırıldı! Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan kötü haber

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Evgar'ın bir anda tutan ağrılarının nedeni ortaya çıktı.

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