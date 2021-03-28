Apar topar hastaneye kaldırıldı! Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan kötü haber
Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar hastanelik oldu. Evgar'ın son durumu belli oldu.
Avlu dizisinin ardından Alev Alev dizisiyle dönen 40 yaşındaki sevilen oyuncu Demet Evgar, başarılı oyunculuğa sık sık adından söz ettiriyor. Evgar'ın hayranlarını korkutan haber geldi.
110
Bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı.
210
Ünlü oyuncu, kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye götürüldü.
310
Hastanede yapılan tetkikler sonucu Evgar'ın bir anda tutan ağrılarının nedeni ortaya çıktı.
410