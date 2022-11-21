Apar topar evlenmişti Aslı Enver'den müjdeli haber geldi!
Geçen hafta sevgilisi Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturan Aslı Enver'le ilgili sevindiren bir haber konuşulmaya başlandı. Başarılı oyuncu Aslı Enver'in bebek beklediği için "Benim Adım Farah" dizisinden ayrıldığı öne sürüldü.
Ünlü oyuncu Aslı Enver yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz hafta sessiz sedasız evlenmişti. Aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle ünlü çift mutluluğa 'evet' dedi.
Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'le ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aslı Enver marka ve yetenek yüzü olduğu Disney Plus için çekilen “Arayış” projesinin ardından FOX’un “Benim Adım Farah” dizisinde rol almaya hazırlanıyordu.
Bebek beklediği için diziden ayrıldı
Ancak Aslı Enver'in bebek beklediğini öğrenmesi nedeniyle planlar değişti. Başarılı oyuncu mutlu haberin ardından rol alacağı Benim Adım Farah dizisinden ayrıldı.