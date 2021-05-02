Apandisit belirtileri apandisit neden olur?
Apandisit 5-6 cm boyunda kör bir bağırsak parçasıdır. Apandisit hastalığı tedavi edilmezse ölümcül ağrılar ve sonuçlar doğurabilir.
Apandisit Nedir?
Apendiksin işlevi henüz kesin olarak bilinmese bile son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar bu kesenin yararlı sindirim florası tarafından hastalık dönemlerinde kullanılan bir nevi sığınak işlevi gördüğüne işaret etmektedir. Ancak apendiksin alınmasının vücuda doğrudan bir zarar verdiğine dair herhangi bir kanıt bugüne kadar bulunmamıştır. Apandisit ise apendiksin enfeksiyonuna verilen isimdir.
Apandistin genel belirtileri;
Alt karın sağ tarafında başlayan ani ağrı
Mide bulantısı ve kusma
İştah kaybı
Kabızlık veya ishal
Karın şişkinliği
Apandisitin Nedenleri Nelerdir?
Apandisite neyin neden olduğu her zaman açık değildir. Birçok durumda apendiks girişinin vücudun kendi ürettiği veya yabancı maddeler tarafından tıkanmasının neden olduğu düşünülmektedir.
Örneğin, dışkı tarafından giriş bloke edilebilir veya mevcut bir üst solunum yolu enfeksiyonu esnasında bağırsak duvarındaki lenf düğümü şişerek bası etkisiyle apendiks girişinin kapanmasına neden olabilir. Bu tıkanıklık iltihaplanmaya ve şişmeye, yani apandisite neden olabilir.