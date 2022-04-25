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Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri de katıldı.

Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

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Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

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Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

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Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Şafak vakti başlayan programda, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri ile Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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