Antik Roma'dan kalma Trabzon'da keşfedildi her şey durduruldu

Trabzon’un antik dönemdeki liman bölgesiydi

Bölgede çok sayıda tarihi eserin ve yapı kalıntısının toprak altında bulunduğunu belirten Doç. Dr. Erüz, "Osmanlı döneminde Mumhane olarak bilinen bu bölge, Trabzon’un antik dönemdeki liman bölgesiydi. Yıllar içerisinde deprem, saldırı, yangın gibi nedenlerle oluşan yıkım ve yeniden yapılaşmaya bağlı olarak buradaki tarihi yapılar toprak altında kaldı. Son kazı çalışmalarında tarihi sur, Mumhane kulesi, eskiden köprü olan bir menfez ve çok sayıda yapının izi ortaya çıktı. Bölgenin altı, Roma dönemi ve daha eski tarihlerden kalan çok sayıda kalıntı ve insan yaşamına ve gemicilik ile ticari yaşama ait izler barındırıyor. Buradaki kazı çalışmaları artık arkeologlar denetiminde devam edecek ve yapılacak keşiflerle, Trabzon yakın gelecekte Türkiye’nin önemli antik kentleri listesinde hak ettiği yeri alacak" dedi.