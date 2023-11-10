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Antik kentte 1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı!

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Antik kentte 1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı!

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, küp içinde 1600 yıllık buğday, fiğ ve yoğurt otu ile demir bıçak ve bileme taşı gün yüzüne çıkarıldı.

Antik kentte 1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı!

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

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Antik kentte 1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı!

Çelikbaş, gazetecilere, 2023'te Hadrianopolis kazıları kapsamında sondaj-3 isminin verildiği yapıda çalışmalara başladıklarını söyledi.

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Antik kentte 1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı!

Çalışmalar sonucunda yılın sonuna doğru yapının üç bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Çelikbaş, "Yapının fonksiyonunu henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bu yapının bir odasının mutfak olduğunu net şekilde tespit ettik. Mutfak bölümüne bir merdivenle iniş gerçekleştiriliyor." dedi.

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Antik kentte 1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı!

Çelikbaş, mutfağın küçük kare planlı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

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