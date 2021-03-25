Antik kent Mardin'de Bollywood filmi çekilecek
Çok sayıda yerli dizi ve filmin çekim mekanı haline gelen antik kent Mardin, şimdi de 'Bollywood' sinemasına ev sahipliği yapacak.
Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve yapımcı Vivek Agraval, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ile 'Durga' filminin çekimleri öncesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin antik kenti Mardin'e geldi. Son yıllarda arka arkaya çekilen yerli dizilerin yanı sıra, uluslararası sinema yönetmenlerinin de ilgi odağı oldu.
'Bollywood' olarak adlandırılan Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta, yapımcı Vivek Agraval ve Türk yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya, şirket sorumlusu İlhan Kızılkaya ile Mardin'e geldi.
Aksiyon türündeki 'Durga' isimli filmin çekimleri için kente gelen ekip, Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ile filmin çekimleri hakkında görüştü.
Ziyarette konuşan Vali Demirtaş, kültür ve medeniyet şehri Mardin'in, sanatçılara ilham veren bir kent olduğunu söyledi. Vali Demirtaş; yönetmen, sanatçı, fotoğrafçı ve yapımcıların Mardin'de film çekmek için sıraya girdiğini aktardı.