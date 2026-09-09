Anthropic’ten istifa edip en korkulanı ifşa etti: 'Yapay zeka bizi öldürebilir'

“İNSANLIĞI ÖLDÜREBİLECEĞİNE İNANANLAR VAR”

Coxon’un en dikkat çekici iddiası ise yapay zekâ laboratuvarlarının içindeki risk algısına ilişkin oldu.Coxon, yapay zekâyı geliştiren bazı kişilerin, kontrol edilemeyen sistemlerin bu on yılın sonuna kadar insanlık için ölümcül sonuçlar doğurabileceğine gerçekten inandığını öne sürdü. Bunun bir pazarlama yöntemi olmadığını savunan Coxon, kamuoyu önünde daha ölçülü ifadeler kullanan bazı üst düzey isimlerin özel görüşmelerde çok daha kaygılı konuştuğunu iddia etti.

Anthropic’te yapay zekâ uyum ve güvenlik çalışmalarında görev yapan Evan Hubinger de Coxon’un paylaşımına verdiği yanıtta benzer kaygılar taşıdığını söyledi. Hubinger, önümüzdeki on yıl içerisinde yapay zekânın insanlığın yok oluşuna yol açması ihtimalini kişisel olarak yüzde 10’un üzerinde gördüğünü belirtti.