Anthony Joshua Andy Ruiz'i yendi! Hem rövanşını hem de kemerlerini geri aldı
Herkesin merakla beklediği Anthony Joshua, Andy Ruiz Dünya Ağır Siklet Boks maçı Suudi Arabistan'da gerçekleştirildi.
Dünyanın gözünü çevirdiği Anthony Joshua, Andy Ruiz Dünya Ağır Sıklet Boks maçında kazanan taraf Anthony Joshua oldu. Joshua böylelikle Ruiz'den rövanşı da kemeri de almayı başardı.
Boks maçlarına çıktığı günden beri adından söz ettiren Anthony Joshua, geçtiğimiz haziran ayında nakavt olarak yenildiği Andy Ruiz'i 12 raunt sonunda puanla mağlup etmeyi başardı. İkili arasındaki nefes kesen maç Suudi Arabistan'da gerçekleşti.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Joshua, "Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Bismillah diyorum. Bunu kazanabileceğimi biliyordum. Bu boksla alakalı bir durum. Ben de nakavt etmek istiyorum herkesi. Ona da kredisini vermek lazım. Andy'ye ailesine saygı duyuyorum. İyi boskçular. Buradaki olay vurmak ver vuruş almamak. Mentalitemi hiç değiştirmem. Her zaman aç ve mütevazi kal. Her şeye hazırlanmak lazım. Kariyer tecrübe ile alakalıdır. Yenildim, saygı duydum. Haya iniş ve çıkışlarla dolu. Emekli olmamı söyleyenler vardı. Hadi oradan." ifadelerini kullandı.
Andy Ruiz ise maç sonunda bir rövanş daha istediğini belirterek, maça yeterince hazırlanamadığını ve maçtan önce kilo aldığını söyledi. Ruiz, "Mazeret yok. Joshua iyi iş çıkardı. Suudi Arabistan'da bana destek verenlere de teşekkür ederim" dedi.