Anthony Joshua Andy Ruiz'i yendi! Hem rövanşını hem de kemerlerini geri aldı

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Joshua, "Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Bismillah diyorum. Bunu kazanabileceğimi biliyordum. Bu boksla alakalı bir durum. Ben de nakavt etmek istiyorum herkesi. Ona da kredisini vermek lazım. Andy'ye ailesine saygı duyuyorum. İyi boskçular. Buradaki olay vurmak ver vuruş almamak. Mentalitemi hiç değiştirmem. Her zaman aç ve mütevazi kal. Her şeye hazırlanmak lazım. Kariyer tecrübe ile alakalıdır. Yenildim, saygı duydum. Haya iniş ve çıkışlarla dolu. Emekli olmamı söyleyenler vardı. Hadi oradan." ifadelerini kullandı.