Antalya'ya turistler akın etti! Bu havuzlarda yüzmek için kilometrelerce yol geliyorlar
ANTALYA'da yer alan Limyra Antik Kent içerisinde, göller bölgesinden geldiği bilinen suyun oluşturduğu doğal havuzda yüzmek için gelen yerli ve yabancı turistler, tarihin içerisinde kulaç atıyor.
Yuvalılar köyü Turunçova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi M.Ö. 5. yüzyıla dayanan Limyra Antik Kenti, Perikles’in Perslere karşı Likya Birliği'ni kurmak için başkent olarak kullandığı bölge olarak biliniyor.
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Kent, Likya'nın sönmeyen özgürlük meşalesinin ateşinin de adresi olarak bilinen ve yüzyıllardır tarihe meydan okuyor.
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Bugünlerde içerisinde bulunan havuz ile adından söz ettiriyor.
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Antik kent içerisinde yer alan sütunlu caddenin üzerinden geçen dere, adeta doğal havuz işlevi görüyor.
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