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Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

Turizmin başkenti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı.

Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı.

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Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti.

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Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

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Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

Alacabel'de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken kar yağışı akşam etkisini yitirdi.

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