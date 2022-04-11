Antalya'ya nisan ayında kar yağdı
Turizmin başkenti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı.
ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı.
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Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti.
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Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.
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Alacabel'de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken kar yağışı akşam etkisini yitirdi.
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