Antalya'ya diş estetiği yaptırmaya geldiler hayatları karardı! Ağızlarına koyamıyorlar...
İNGİLTERE'de yaşayan Jade ve Kelly Tushingham, ucuza diş estetiği için Antalya'daki bir klinikle anlaştı. Ancak İngiliz turistler, hayallerindeki dişlere kavuşmak yerine kâbusu yaşadı. Hala da yaşıyorlar...
İngiliz çift hayallerindeki dişlere kavuşabilmek için Antalya'nın yolunu tuttu. Ucuza diş tedavisi için son yıllarda ülkemize gelen yabancı turistlerin sayısı artıyor. İngiliz turistler de sağlık turizminde başı çeken isimlerden. Zira Türkiye'de yaptırdıkları tedavi, İngiltere'de yaptırdıklarından neredeyse yarı yarıya daha ucuza gelebiliyor.
Jade ve Kelly Tushingham çifti de Türkiye'de diş yaptırabilmek için Antalya'da bir klinikle anlaştı. Ancak 4 bin sterlin harcadıkları dişleri istedikleri gibi olmadı. Çift, yeni dişlerinin acısından çoğu zaman yemek bile yiyemedi.
Antalya'ya gelen İngiliz çift, ertesi gün otellerinin hemen yanındaki diş kliniğine gitti. Röntgenleri çekildikten sonra işlem sırasında ağrı çekmemeleri için her ikisine de lokal anestezi yapıldı.
5 gün boyunca sadece çorba içtiler
Tedavi öncesi dişleri kesilen İngiliz çift, ağızlarına geçici kaplamalar yerleştirilmeden önce 5 saat boyunca bu şekilde bekledi. Kalıcı dişleri takılmadan önceyse 5 gün boyunca geçici dişlerle idare etmeleri istendi.