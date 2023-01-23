Antalya'ya diş estetiği yaptırmaya geldiler hayatları karardı! Ağızlarına koyamıyorlar...

Jade ve Kelly Tushingham çifti de Türkiye'de diş yaptırabilmek için Antalya'da bir klinikle anlaştı. Ancak 4 bin sterlin harcadıkları dişleri istedikleri gibi olmadı. Çift, yeni dişlerinin acısından çoğu zaman yemek bile yiyemedi.