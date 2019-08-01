Antalya'ya 7 ayda gelen turist sayısı 8 milyonu geçti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'ya 7 ayda gelen turist sayısı 8 milyonu geçti

Turizm'de 2019'un 'rekorlar yılı' ilan edildiği Antalya'ya, 7 ayda gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,9'luk artışla 8 milyon 193 bin 924'e ulaştı.

Antalya'ya 7 ayda gelen turist sayısı 8 milyonu geçti - Sayfa 1

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak ve 31 Temmuz arasında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,9'luk artışla kente 8 milyon 193 bin 924 turist geldi. Temmuz ayında ise rakam, geçen yıla göre, yüzde 15,1'lik artışla 2 milyon 601 bin 928'e ulaştı.

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Antalya'ya 7 ayda gelen turist sayısı 8 milyonu geçti - Sayfa 2

İlk 3 Rusya, Almanya ve Ukrayna
7 aylık verilere bakıldığında, turistin en çok geldiği ülkeler sıralamasında, yüzde 12,4'lük artışla 2 milyon 976 bin turistle Rusya, ilk sırayı aldı. Toplam turistin yüzde 37,91'ine sahip Rusya'dan geçen seneye göre gelen turist sayısı, 329 bin 253 arttı.

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Antalya'ya 7 ayda gelen turist sayısı 8 milyonu geçti - Sayfa 3

İkinci sıradaki Almanya'dan ise yüzde 18,70'lik artışla 1 milyon 326 bin 770 kişi geldi. Almanların toplam rakamdaki payı ise yüzde 16,90 oldu. 

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Antalya'ya 7 ayda gelen turist sayısı 8 milyonu geçti - Sayfa 4

Üçüncü sırada yüzde 5,86'lık paya sahip Ukrayna'dan yüzde 5,18'lik artışla 459 bin 822 turist geldi.

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