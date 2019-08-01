Antalya'ya 7 ayda gelen turist sayısı 8 milyonu geçti

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak ve 31 Temmuz arasında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,9'luk artışla kente 8 milyon 193 bin 924 turist geldi. Temmuz ayında ise rakam, geçen yıla göre, yüzde 15,1'lik artışla 2 milyon 601 bin 928'e ulaştı.