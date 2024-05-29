Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, kulübün tesislerini gezdi
Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, kulübün tesislerini gezddi.
Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde incelemede bulunan Alex'e başkan Sinan Boztepe ve yöneticiler de eşlik etti.
Alex, kulüp yöneticilerinden takımın genel durumu hakkında da bilgi aldı.
Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, 46 yaşındaki isimle 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu.
Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." demişti.