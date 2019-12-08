Antalyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, 1-3'lük skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu galibiyetin ardından puanını 26'ya yükselten konuk ekip Trabzonspor 2. sıraya yerleşirken, ev sahibi Antalyaspor ise 12 puanla kendisine 16. sırada yer buldu.
Süper Lig'in 14. haftasındaki Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk atağında Trabzonspor öne geçti. 3. dakikada Sturridge'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1
16. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını Hakan Özmert paslaşarak kullandı. Hakan Özmert, yeniden aldığı topu ceza sahasına ortaladı. Obi Mikel'den seken topla arka direkte buluşan Celustka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1