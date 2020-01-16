Antalyaspor Göztepe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor sahasında Göztepe’yi 4-3 mağlup etti. Rövanş maçı, 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.
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1. dakikada konuk takım Göztepe öne geçti. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mossoro topu geriye çıkardı. Gelişine meşin yuvarlağa sert vuran Andre Castro, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
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10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-1.
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18. dakikada Chico'nun Göztepe defansının arkasına attığı topa hareketlenen Yekta Kurtuluş, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
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