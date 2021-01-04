Antalya'nın 'Süper Nine'si hastalığı yüzünden boksa başladı bırakamıyor

Sözlerine devam eden Naciye nine, "Çok faydalı çünkü sesli bir spor. Parkinsonda ses olması çok önemli. El ve ayak koordinasyonu da çok önemli. Yürüyüş bandına çıkıyorum, top sektiriyorum. Çünkü kalp atışımın yüksek olması lazım. Terlemem lazım. O zaman parkinsonluların beyinde yaşadığı eksikliği tamamlamış oluyorsunuz" diye konuştu.