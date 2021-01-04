Antalya'nın 'Süper Nine'si hastalığı yüzünden boksa başladı bırakamıyor
ANTALYA'da 'Süper Nine' azmi ve spor aşkıyla yaşıtlarını imrendiriyor... Haftanın 3 günü 2 saat boks yapan 74 yaşındaki Naciye Van Der Straeten, boksörlere taş çıkartıyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Parkinson hastası Naciye Van der Straeten, 3 yıldır haftanın 3 günü ara vermeden boks yapıyor. 74 yaşındaki Der Straeten, 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığı ile boks yaparak savaştığını söyledi.
Sorunları boks ile ortadan kaldırdı: Tüm parkinson hastalarına boks yapmayı tavsiye eden Naciye Van Der Straeten, parkinson hastalığının neden olduğu birçok sorunun boks ile ortadan kalktığını söylüyor.
İnternetten faydalarını gördü: İlaç tedavisinin tek başına parkinson hastalığına yetmediğini bu sebeple boks yaptığını söyleyen Türk asıllı Brüksel doğumlu Naciye Van Der Straeten, "40 senedir Türkiye'deyim. 10 senedir Parkinson hastasıyım 6 yıldır ilaç tedavisi görüyorum. İlaç tedavisi tek başına yetmiyordu, internetten ne yapabileceğimize baktım. Boksun parkinsona çok faydalı olduğunu gördük." dedi.
Sözlerine devam eden Naciye nine, "Çok faydalı çünkü sesli bir spor. Parkinsonda ses olması çok önemli. El ve ayak koordinasyonu da çok önemli. Yürüyüş bandına çıkıyorum, top sektiriyorum. Çünkü kalp atışımın yüksek olması lazım. Terlemem lazım. O zaman parkinsonluların beyinde yaşadığı eksikliği tamamlamış oluyorsunuz" diye konuştu.