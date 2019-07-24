Antalya'nın kesik minaresine külah takıldı! 123 yıllık tarihe yapılan restorasyon isyan ettirdi
ANTALYA'nın simgelerinden biri olan Şehzade Korkut Camii'nin 'Kesik Minare'sine geçtiğimiz aylarda yapılan restorasyon çalışmaları sonucu takılan külah, tartışmalara neden oldu.
Antalya'nın ilk yerleşim bölgesi Kaleiçi'nde yer alan ve Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrilerek, Şehzade Korkut'un adının verildiği cami, Antalya yerlilerine artık eski tadı vermiyor. 1896 yılında çıkan yangın sonucu kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yanan cami, büyük hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatılmış, geçtiğimiz aylarda restore edilerek yeniden ibadete açılmıştı.
Yön levhalarında da kesik minare olarak tarif edilen caminin kesik minaresine ise 123 yıl sonra takılan külah, tartışmalara neden oldu. Caminin eski halini alması için birçok kurum ve kuruluş birleşerek Kaleiçi Ortak Akıl Platformu'nu kurdu.
Cami eski halini almalı: Platform üyelerinin temsilcileri, caminin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Muratpaşa Belediye Meclisi'nin AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin üyeleri de destek verdi. Platform temsilcileri, caminin Antalya'nın simgelerinden biri olduğunu belirterek eski halini almasını istedi.
Kültürel ve arkeolojik bir değer: Platform adına basın açıklamasını okuyan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ufuk Aydın, kesik minarenin, Antalya'nın simgesi ve kent belleğinde yer alan kültürel ve arkeolojik bir değer olduğunu söyledi.