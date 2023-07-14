Antalya'nın gizli köşesi! Burayı herkes bilmiyor!
Antalya sıcağından bunalanlar zirvedeki Kral Havuzu'nda serinliyor. Doğaseverler, Serik ilçesinde patika yoldan yürüyerek ulaştıkları çam ağaçları arasında, kireçtaşı birikintilerinin şekiller oluşturduğu çukurda yer alan havuzda suya giriyor
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanın içinde şelalelerin zirvesindeki Kral Havuzu, serinlemek ve doğada zaman geçirmek isteyenlerin rotasında yer alıyor.
Gebizli Mahallesi Kozan mevkisine araçlarıyla gelen yerli ve yabancı turistler, ormanın içinden yürüyerek dar patika yolun sonunda doğal havuza ulaşıyor.
Çam ağaçları arasında, Yukarı ve Aşağı Uçansu şelalelerinin zirvesinde kireçtaşı birikintilerinin şekiller oluşturduğu bölgeye ulaşan ziyaretçiler, doğal güzelliğiyle öne çıkan havuza giriyor.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte sıcaktan ve nemden bunalanlar, şelalelerden dökülen suyun biriktiği ve 20 metre genişliğindeki kireç taşından oluşan doğal havuza giriyor, vadinin manzarasını izliyor.