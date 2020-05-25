Antalya'nın dünyaca ünlü plajında deniz keyfi sosyal mesafeli olacak
ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde çalışma yürüten belediye ekiplerince plaja yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyarı levhaları asıldı, şezlong ve şemsiyeler ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştiriliyor.
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleniyor.
Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, 'kontrollü sosyal hayat' ve 'yeni normal' olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor.
Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı plajında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Sahile gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını işaret etmesi doğrultusunda çalışma yürüttü.