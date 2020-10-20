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Antalya'nın Alanya ilçesi kışa kendini unutturdu deniz sefası sürüldü

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ekim ayının sonuna gelindi kış bir türlü gelmedi. Kentte sıcak hava ve güneşli hava fırsat bilindi, soğuk havalar kapıya dayanmadan denizin keyfi çıkarıldı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 63 ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turist soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı.

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Tatilciler, mavi sularda doyasıya eğlenirken, bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlendi bazıları da müzik dinledi ve kitap okudu.

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Kumsalda güneşlenen turistlerin yanı sıra oynayan çocuklar ve yürüyüş yapan çiftler renkli görüntüler oluşturdu.

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Günü birlik tekne turlarına çıkan ve teleferiğe binen turistler ise Alanya’nın doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

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