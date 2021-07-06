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Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor halı tarlası

Anadolu Ajansı
Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor halı tarlası

TÜRKİYE'nin birçok bölgesinden toplanan el dokuması halılar Antalya adeta yeni bir hayat buluyor. Belirli işlemlerden geçirilen halılar Döşemealtı'ndan yurtdışına pazarlanıyor.

Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor halı tarlası

Dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş halı ve kilimler, Türkiye'nin 81 ilinden ilçeye getirilerek yıkanıp, kurutuluyor, onarımdan geçirildikten sonra tarlalara seriliyor.

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Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor halı tarlası

Güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, görsel şölen oluşturuyor.

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Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor halı tarlası

Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre 10 gün ila 2 yıl arasında değişiyor.

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Antalya'dan ABD'ye satılıyor fiyatı 300 bin doları buluyor halı tarlası

Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneş kendisini gösterdiğinde yeniden tarlalara seriliyor.

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