Antalya'daki yangında oğlak sahibini şaşırttı! 'Mucize' adını verdi: Tek tesellimiz oldu

Jandarma ekiplerinin köyü boşaltmaları yönünde kendilerine uyarıda bulunduğunu belirten Bayat, "Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm." dedi.