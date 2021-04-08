Antalya'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı! Süleyman Eken'in kafatası ve göğüs kafesi aranıyor

İlk belirlemelere göre taraflar arasında 6 bin liralık alacak anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği ortaya çıktı. Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.