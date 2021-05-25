Antalya'daki vahşet! Mervenur'un katili: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım

5 kişi tutuklandı

Polis olayla ilgili Ferdi T., İbrahim H.Ş., Aziz K., Gökhan H., S.G. ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U., savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte Gökhan H., S.G., İbrahim H.Ş., Ferdi T. ve Aziz K. tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Cüneyt Akyol, 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından, Ferdi T., Gökhan H. ve İbrahim H.Ş. 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan, Aziz K. ise 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüpheli avukatlarının tutukluluğa itirazının ardından Ferdi T., Aziz K., İbrahim H.Ş., 4 Mayıs'ta serbest bırakıldı.