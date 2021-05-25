Antalya'daki vahşet! Mervenur'un katili: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım
ANTALYA'da 4,5 ay kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğduğu ortaya çıkan Cüneyt Akyol'un cinayeti nasıl işlediği iddianamede ayrıntılarıyla yer aldı. Polat, “Sepet ucunda bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boğazına doladım ve üzerine basarak boğdum. Cesedi çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım. Annem ve babamın kaldığı apartmanın çatı katına damacana su taşır gibi çıkardım" dedi.
Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alınamayan, 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart'ta Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı.
Akyol, sorgusunda, Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde, kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında, Polat'ın cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini, erkek kardeşi, parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti.
5 kişi tutuklandı
Polis olayla ilgili Ferdi T., İbrahim H.Ş., Aziz K., Gökhan H., S.G. ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U., savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte Gökhan H., S.G., İbrahim H.Ş., Ferdi T. ve Aziz K. tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Cüneyt Akyol, 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından, Ferdi T., Gökhan H. ve İbrahim H.Ş. 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan, Aziz K. ise 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüpheli avukatlarının tutukluluğa itirazının ardından Ferdi T., Aziz K., İbrahim H.Ş., 4 Mayıs'ta serbest bırakıldı.