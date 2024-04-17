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Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

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Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasının yaşandığı alandaki enkaz havadan görüntülendi.

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasının yaşandığı alandaki enkaz havadan görüntülendi.

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Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme çalışmaları sürüyor.

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Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Teleferik sistemindeki direklerden birinin devrilmesinin yol açtığı kaza bölgesi havadan görüntülendi.

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Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Ortadan ayrılan direk, direğin parçası, kopan direk parçasının zarar verdiği teleferik kabini görüntülere yansıdı. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü.

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