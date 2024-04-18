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Antalya'daki teleferik kazası! Havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Antalya'daki teleferik kazası! Havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası nedeniyle havada asılı kalan 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılmasıyla yere indirildi.

Antalya'daki teleferik kazası! Havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi

Sarısu - Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan'da yaşanan kaza sonrası çalışmalar devam ediyor. Kaza yerinde ve tesiste incelemeler sürerken, kaza nedeniyle 5 gündür havada asılı kalan kabinler, kontrollü bir şekilde halatlı sistem çalıştırılarak indirildi.

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Antalya'daki teleferik kazası! Havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi

Aralarında teleferik direğinin çarpması sonucu kırılan kabinin de yer aldığı 36 kabin, tesisin başlangıç noktasında park pozisyonuna alındı.

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Antalya'daki teleferik kazası! Havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi

Kabinlerdeki inceleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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Antalya'daki teleferik kazası! Havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi
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