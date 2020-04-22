Antalya’daki semt pazarı mahşer yerine döndü
ANTALYA'da 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi son pazar olması , semt pazarında yoğunluk oluşmasına sebep oldu. Kentin merkezinde bulunan semt pazarına akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü fakat sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Ramazan öncesi fiyatlardaki artış ta dikkati çekti.
İçişleri Bakanlığınca 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı kentlerden Antalya’da, semt pazarlarında hem kısıtlama, hem de Ramazan ayı alışverişinin yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamanın başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar belirli günlerde açılan semt pazarlarına gitti.
Kentin en yoğun pazarları arasında bulunan Cumhuriyet Mahallesi Katlı Kapalı pazarında da yoğunluk yaşandı. Normal zamanda alt kata kurulan pazar, bugün ise üst kata taşındı. Pazara giren ve çıkan vatandaşların aynı rampayı kullandıkları gözlendi. Aynı zamanda vatandaşların maske taktıkları fakat yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.
Esnaf Mustafa Kılıç, pazar kurulduğundan bu yana yoğunluğun hakim olduğunu belirterek, “Aynı zamanda pazarı da değiştirdiler. Normalde alt kata kuruyorduk, şimdi üst kata kurduk. Saat 11’de pazara zor girdik,” dedi.
Geçen haftaki fiyatlarla, bu haftaki fiyatların arasında fark olduğunu söyleyen Kılıç, “Geçen hafta havucu halde 1.50 TL’ye almıştık, şuan ise 2 TL’den aldık. Geçen hafta sattığımız salatalık ile bu hafta sattığımız salatalık arasında 1 TL fark var. Halde de yoğunluk yaşanıyor zaten” diye konuştu.