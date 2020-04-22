Antalya’daki semt pazarı mahşer yerine döndü

Geçen haftaki fiyatlarla, bu haftaki fiyatların arasında fark olduğunu söyleyen Kılıç, “Geçen hafta havucu halde 1.50 TL’ye almıştık, şuan ise 2 TL’den aldık. Geçen hafta sattığımız salatalık ile bu hafta sattığımız salatalık arasında 1 TL fark var. Halde de yoğunluk yaşanıyor zaten” diye konuştu.