Antalya'daki sel felaketinin bilançosu açıklandı! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı

Benzer bir uyarıyı da yine AFAD yaptı. Bu tür uyarılar en azından can kaybının önlenmesi adına önemli bir araç. Bu hadisede de can kaybının olmaması hepimiz adına mutluluk verici. Maddi kayıplarla ilgili her zaman olduğu gibi devletimiz gereklerini yerine getirme konusunda tüm iradeyi ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.