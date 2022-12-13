Antalya'daki sel felaketinin bilançosu açıklandı! Bakan Kirişçi son durumu paylaştı
ANTALYA Finike’de sel felaketinden zarar gören noktaları ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "16 mahalledeki 21 bin dekarlık alanda bulunan 12 bin sera selden etkilendi. Can kaybının olmaması hepimiz adına mutluluk verici" diye konuştu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Finike’de selden zarar gören yerleri ziyaret ettikten sonra Kumluca Kaymanlık binasında basın mensuplarının açıklamalarda bulundu. Sel felaketinin ilk anından itibaren bütün birimlerle Tarım ve Orman Bakanlığı adına sahada görev aldıklarını belirten Bakan Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.
"Can kaybının olmaması hepimiz adına mutluluk verici”
Bakan Kirişci, afet öncesi yapılan uyarılara dikkati çekerek, “Bakan yardımcımız Nihat Pakdil buradaydı. Tüm gelişmeleri an be an takip ettik. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimiz bu hadiseden olumsuz manada etkilendi. Bu duruma sebep olan yüksek kesimlerdeki 253 kilogram yağışın Kumluca gibi ilçe merkezlerinde 107.8 kilogram gibi tabir yerindeyse tufan denilebilecek şekilde gerçekleşmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etmemiz gerekiyor, önceden uyarılmış olması anlamlıydı.
Benzer bir uyarıyı da yine AFAD yaptı. Bu tür uyarılar en azından can kaybının önlenmesi adına önemli bir araç. Bu hadisede de can kaybının olmaması hepimiz adına mutluluk verici. Maddi kayıplarla ilgili her zaman olduğu gibi devletimiz gereklerini yerine getirme konusunda tüm iradeyi ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.
“Hayat normale dönene kadar çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürülecek”
Kirişci, seralardaki çalışmaları Antalya milletvekilleriyle birlikte yaptıklarını aktararak, “taşkınlar özellikle dört derede gerçekleşti. Gavur, Üleşik, Salur ve Baysı deresi olmak üzere bu dört dere yatağının taştığını belirtmek isterim