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Antalya'daki Rus turistleri isyan ettiren kısıtlama kararı: Halk çok üzgün

İhlas Haber Ajansı
Antalya'daki Rus turistleri isyan ettiren kısıtlama kararı: Halk çok üzgün

ANTALYA’da 5 yıldızlı otellerde tatillerini yapan Rus turistler, Türkiye'ye övgü, Rusya'ya sitem yağdırdı.

Antalya'daki Rus turistleri isyan ettiren kısıtlama kararı: Halk çok üzgün

Rusya’nın artan korona virüsü vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahati 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırması kararının ardından gözler Türkiye’de tatil yapan Rus turistlere çevrildi. Antalya’nın önemli turizm merkezi Kundu bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otellerde tatil yapan Rus turistler, alınan karardan ötürü Rus halkının üzgün olduğunu belirtti.

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Antalya'daki Rus turistleri isyan ettiren kısıtlama kararı: Halk çok üzgün

Turistler, alınan karar sonucunda birçok kişinin rezervasyonunu iptal ettiğini ifade ederek, karara tatile gelecek olan kişilerin hazırlıksız yakalandığını söylediler.

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Antalya'daki Rus turistleri isyan ettiren kısıtlama kararı: Halk çok üzgün

Uzun zamandır tatillerini Türkiye’de yaptığını ifade eden Sonya Ritikova, “Çocukluktan beri geliyorum. Bütün personel burada maskesini takıyor. Aynı zamanda aşı olmuş personel de var." dedi.

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Antalya'daki Rus turistleri isyan ettiren kısıtlama kararı: Halk çok üzgün

Ritikova sosyal mesafeye de uyuluyor. Bence şu an bütün Ruslar çok üzgün. Özellikle Mayıs kutlamasında buraya geliyorlardı" şeklinde konuştu. 

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