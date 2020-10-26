Antalya'daki 'işkence odası' görüntülendi! Rus grubun yaptıkları dehşete düşürdü
ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde, otel işletmecisi Orhan Kaplan'ın (27), oteli boşaltmadığı gerekçesiyle Rus G.A. ve 15 arkadaşı tarafından işkenceye uğradığı oda görüntülendi.
Antalya'da yaşayan Orhan Kaplan, mayıs ayında Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta Rus vatandaşı G.A.'ya ait oteli 5 aylığına kiraladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri istediği gibi gitmeyen Kaplan, sözleşmesinin bitmesine yakın otel sahibini arayarak, sözleşmesini bir süre uzatmak istediğini belirtti. Ancak G.A. oteli hemen boşaltmasını söyledi. Bunun üzerine Kaplan, otelde turistlerin olduğunu, konaklama sürelerinin bitmesini ve eşyalarını toparlamak için 15 gün süre istedi. İddiaya göre otel sahibi G.A., bu talebi reddedip, oteli hemen boşaltması gerektiğini yineleyip, tehdit etti. Kaplan ise aynı gün oteli boşaltmasının mümkün olmadığını, hukuki yollara başvurmasını söyledi.
21 Ekim günü, konaklayan turistler ve personel otelde kahvaltı yaparken, G.A. ile birlikte 15 kişilik Rus grup geldi. Kaplan'ı yere yatıran gruptan 3 kişi, ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağlayarak dövmeyen başladı.
Müdahale etmek isteyen otel personeli Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayan gruptakiler, onları da darbetti. Şoke olan turistler müdahil olmak isteyince, gruptakiler onlardan oteli hemen boşaltmalarını söyledi.
Gruptan 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı olan Orhan Kaplan'ı bu kez boş bir odaya götürüp yaklaşık yarım saat boyunca dövdü. Bu sırada Kaplan'a senet imzalatmak isteyen kişiler, kolunu da kırmaya çalıştı. Dışarıda bulunan gruptan 1 kişi, kasada bulunan bin 200 lirayı aldı.