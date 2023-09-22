Antalya'da zincirli köpek 10 yaşındaki çocuğun boynuna saldırdı!
Antalya Döşemealtı'nda okuldan gelen 10 yaşındaki çocuk zincirle bağlı köpeğin saldırısına uğradı.
Olay, geçtiğimiz salı akşamı saat 18.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi’nde yaşandı. 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Burak Demirkıran, okuldan geldikten sonra bisikletiyle sokağa çıktı. Demirkıran, yakındaki bir komşularının zinciri sokağa kadar uzanan melez kurt köpeğini sevmek istedi. Bu sırada köpek küçük çocuğun boynundan atladı ve ısırdı.
Eliyle iterek köpeğin ağzından kurtulan Demirkıran, kanlar içinde evine geldi. Halası ve babasının haber vermesiyle gelen ambulansla Burak Demirkıran hastaneye kaldırıldı. Boynunda derin bir iz oluşan Demirkıran’a 6 dikiş atıldı. Boynunda ve parmaklarında ısırık izleri bulunan küçük çocuk, dişlerin şah damarına yaklaşmaması nedeniyle şansı olduğu belirtildi. Yargı yoluna da başvuran aile köpeğin güvenli noktaya ya da bahçe içine alınmasını istedi.
"Şah damarını ısırabilirdi"
Anne Ayşe Demirkıran, olayın geçtiğimiz salı akşamı saat 18.00 sırasında meydana geldiğini hatırlattı. Oğlunun okuldan geldikten sonra bisikletiyle dışarı çıktığını anlatan Demirkıran, “Bisiklet sürerken, komşunun köpeğini görüyor ve sevmek istiyor. Tam eğildiği sırada köpek boynundan ısırmış."
"Kanlar içinde kalmış ve eliyle iterek köpekten güçlükle kurtulmuş. Hemen eve gelmiş ve halası ambulansı çağırmış, ben o sırada işteydim. Hastaneye getirdik. Köpek tüm dişlerini oğlumun boynuna geçirdiği için biraz daha derin girse büyük damarı patlatabilirmiş. Şah damarı patlatsa orada ölebilirdi, çocuğum. Eve iyi gelmiş, biraz zayıf cılız bir çocuk olsaydı orada onu parçalardı köpek” diye konuştu.