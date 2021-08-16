Antalya'da yürek yakan ölüm! Dünyaları başına yıkıldı: Ailesi sinir krizi geçirdi
ANTALYA'da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza, Kepez ilçesinin Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana geldi. Gazi Mahallesi'nde oturan N.K.D. (13) iddiaya göre, yakınlarına ait 07 UY 341 plakalı Ford Fiesta model aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı.
ta model aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı. N.K.D, bir süre sonra yanına mahalle arkadaşı Bedirhan Şirazi (15) de alarak ilçede gezmeye başladı.
Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç önce cadde üzerinde kavşakta bulunan refüje çarptı.