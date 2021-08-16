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Antalya'da yürek yakan ölüm! Dünyaları başına yıkıldı: Ailesi sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yürek yakan ölüm! Dünyaları başına yıkıldı: Ailesi sinir krizi geçirdi

ANTALYA'da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Antalya'da yürek yakan ölüm! Dünyaları başına yıkıldı: Ailesi sinir krizi geçirdi

Kaza, Kepez ilçesinin Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana geldi. Gazi Mahallesi'nde oturan N.K.D. (13) iddiaya göre, yakınlarına ait 07 UY 341 plakalı Ford Fiesta model aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı.

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Antalya'da yürek yakan ölüm! Dünyaları başına yıkıldı: Ailesi sinir krizi geçirdi

ta model aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı. N.K.D, bir süre sonra yanına mahalle arkadaşı Bedirhan Şirazi (15) de alarak ilçede gezmeye başladı. 

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Antalya'da yürek yakan ölüm! Dünyaları başına yıkıldı: Ailesi sinir krizi geçirdi

Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Antalya'da yürek yakan ölüm! Dünyaları başına yıkıldı: Ailesi sinir krizi geçirdi

Kontrolden çıkan araç önce cadde üzerinde kavşakta bulunan refüje çarptı.

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