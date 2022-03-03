Antalya'da yollar göle döndü! Bir vatandaş araçlar arasında yüzdü

Turizm kenti Antalya’da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yollarda kaldı. Yağmur nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda birçok araç mahsur kalırken, bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 aracın üzerine düştü.